Sächsin in TV-Show unter Beschuss: "Brauchst gar nicht so zu gucken!"

"Ich hab mal 'ne Frage, wollen wir Klartext reden? Wollt ihr euch was sagen?", zettelt sie ein Gespräch zwischen Andriana (21) und Dino (27) an. Die Offenbacherin steht sofort angepisst vom Tisch auf: "Nicht dein Thema, lass es! Misch dich doch nicht in Sachen ein, die nicht deine Angelegenheiten sind. Du brauchst gar nicht so zu gucken. Halt dich da raus!"

Hintergrund: Andriana mache Dino schöne Augen, obwohl sie nichts von ihm wolle. "Sie macht ihm die ganze Zeit Hoffnung und das hasse ich", sagt die Leipzigerin. Denn bei der 21-Jährigen falle er "durchs Raster. Er ist nicht so der Typ, auf den ich stehe." Gesagt hat sie ihm das aber noch nicht.

Julia versteht die Welt nicht mehr, hatte doch Andriana sie gebeten, mit Dino zu sprechen. Das sei laut der jüngsten Container-Bewohnerin aber nur "Sarkasmus" gewesen. Hat die Leipzigerin wohl nicht als solchen aufgefasst.

"Ich mag Julia eigentlich wirklich sehr, aber das ist nicht nur bei mir so, sie hat es auch bei anderen gemacht: Sie ist immer mittendrin und ich versteh' das nicht. Ich bin grad richtig abgefuckt auf sie", so das Küken.