Versprechen eingelöst: Porno-Star Lily Phillips steigt mit Senior (82) in die Kiste!

London/USA - Wie weit will sie es noch treiben? Lily Phillips (25) hat erneut für Gesprächsstoff gesorgt, als sie ihre Ankündigung, mit einem möglichst alten Mann zu schlafen, wahr gemacht hat. Dafür reiste sie extra auf einen anderen Kontinent - und checkte dort direkt in ein Pflegeheim ein.

Es dauerte nicht lange und Lily bekam über Facebook eine Nachricht von einem Senior namens Steve. Der 82-Jährige lebt in den USA in einem Pflegeheim.

Die Britin wurde letztes Jahr bekannt, weil sie für einen Sex-Rekord mit über 100 Männern innerhalb eines Tages geschlafen hat. © Bildmontage/Screenshot/X/@lilyphillip_s

Auf TikTok stellte das OnlyFans-Model die drei Heimbewohner ihren Fans vor, dabei gab es auch schon einen Schmatzer auf den Mund, den Steve sichtlich genoss. In einem Video auf ihrem "X"-Profil ging es dann schon deutlich hemmungsloser zur Sache.

"Wie versprochen habe ich meinen ältesten Fan in einem Pflegeheim besucht und mich gut um ihn und seine Freunde gekümmert 😏" schreibt die 25-Jährige stolz zu einem Selfie, was sie zusammen mit Rentner Steve zeigt. In einem anderen Beitrag versprach sie außerdem, den Männern "einen Herzinfarkt" zu verpassen.

Spätestens diese Aktion sollte zeigen, dass Lily Phillips ihre Versprechen - und seien diese auch noch so skurril - einhält. Wie sie diesen "Besuch" in den USA allerdings noch toppen will, ist fraglich.

Der Porno-Star ist ihren Fans zumindest noch die Auflösung ihrer Fake-Schwangerschaft schuldig, mit der sie im Februar eine Welle der Empörung ausgelöst hatte.