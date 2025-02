Skandal-Model "liebt" Boris Becker: "Er ist der coolste Typ"

Los Angeles/Berlin - Tennis-Legende Boris Becker (57) und Erotik-Model Lottie Moss (27) haben vor allem zwei Sachen gemeinsam: Beide waren in ihrer Karriere oder ihrem Privatleben schon in den ein oder anderen Skandal verwickelt - und beide standen kürzlich zusammen für Netflix vor der Kamera! Danach geriet die Influencerin regelrecht ins Schwärmen über ihren deutschen Co-Star.

Vor wenigen Tagen feierte die Survival-Show "Bear Hunt - Die Promi-Jagd" auf Netflix Premiere. In der Sendung lassen sich zwölf internationale Promis von Survival Legende Bear Grylls (50) durch den Dschungel in Costa Rica jagen.

Moss berichtete auch, dass die beiden (sowie die zehn anderen Teilnehmer) in "Bear Hunt - Die Promi-Jagd" an ihre Grenzen und darüber hinaus gehen mussten. "Es war sehr schwierig, aber auch total aufregend", erinnerte sich die Britin an die Zeit in Costa Rica.

Aber die Strapazen scheinen sich gelohnt zu haben: "Eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Ich habe noch nie etwas gemacht, was mich so hart gepusht und herausgefordert hat."

Die ganze Show sei der Wahnsinn, betonte Moss. "Drama, Tränen, Lachen - es ist alles dabei. Man lebt mit so vielen Leuten zwei Wochen eng zusammen - einfach eine unglaubliche Reise und Erfahrung."