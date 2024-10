Skandal-Schwimmerin erhält bizarres Angebot: Verkauft sie jetzt ihre Füße?

Mit den begehrten Tretern war die 20-Jährige in Paris bereits im Vorlauf über 100 Meter Schmetterling ausgeschieden, anschließend sorgte sie allerdings abseits des Wassers für gleich mehrere Schlagzeilen.

"Wir bei 'RealDoll' sind stolz darauf, unseren Kunden einzigartige, maßgeschneiderte und realistische Kreationen anbieten zu können, die ihnen helfen, mit ihren Fans auf eine wirklich persönliche Weise in Kontakt zu treten", heißt es demnach in dem Schreiben, das dem Boulevard-Portal vorliege.

Auf Instagram präsentiert Luana Alonso (20) ihre Füße bislang fast ausschließlich verpackt. © Screenshot/Instagram/luanalonsom

Kurz nach der sportlichen Ernüchterung bei ihren zweiten Spielen beendete die junge Athletin zunächst überraschend ihre Schwimm-Laufbahn.

Nach dem Karriere-Aus habe sie es sich dann unterm Eiffelturm gutgehen lassen und so für eine "unangemessene Atmosphäre innerhalb des Teams Paraguay" gesorgt, wie es in einem Schreiben des Verbands hieß. Der soll sie daraufhin aus dem Olympischen Dorf geworfen haben.

Ihrer Popularität hat das aber keinen Abbruch getan, eher im Gegenteil. Im Laufe der Skandale vervierfachte sich ihre Followerzahl auf Instagram fast von rund 300.000 auf mittlerweile 1,1 Millionen.

Die große Aufmerksamkeit machte sich die Paraguayerin nun zunutze - und eröffnete vor wenigen Tagen ihre eigene OnlyFans-Seite, auf der sie ihren Anhängern Schnappschüsse für rund 32 Euro im Monat anbietet.

"RealDoll" hofft, auf dem Abo-Kanal für die Fake-Füße werben zu können, und schmiert der Blondine dafür ordentlich Honig um die Hufen: "Auch wenn du vielleicht keine olympische Medaille um den Hals trägst, sind wir uns doch alle einig, dass deine Füße ein eigenes Podium verdient haben!"

"Sie haben diese seltene Kombination aus Anmut, Stärke und unbestreitbarer Niedlichkeit - Füße, die wissen, wie man sich in Szene setzt", schrieb das Unternehmen. "Es ist an der Zeit, sie zu einem Meisterwerk zu formen, an dem sich deine Fans erfreuen können, ein Zeh nach dem anderen."