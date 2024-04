Skandal um Ex-Freund von Sophia Thiel: Leipziger Erotikmodel mit Dickpics belästigt?

Leipzig - So geht es nicht, Sportsfreund: Raphael Birchner (27), der Ex von YouTube-Star und Fitnessinfluencerin Sophia Thiel (29), soll ein Erotik-Model aus Leipzig (34) sexuell belästigt haben.

Ein Bild aus guten Tagen: Raphael und Sophia lernten sich in ihrem alten Fitnessstudio kennen. © YouTube/Sophia Thiel

Einem Bericht der Bild-Zeitung nach waren Birchner und Olivia S. in Kontakt gekommen, weil Letztere an einem Fitness-Coaching interessiert war. Die beiden schrieben geschäftlich auf WhatsApp, wo S. berufsbedingt unter anderem auch ein leicht bekleidetes Ganzkörperfoto von sich teilte - und die Stimmung kippte.

"Ich machte ihm deutlich, dass ich nichts Körperliches suche, sondern einen Trainer. Er schickte trotzdem zweimal Penis-Fotos. Obwohl ich immer wieder nein sagte, versuchte er immer wieder, mich zu nackten Videocalls zu überreden", berichtete das Model gegenüber der Bild.

Als Olivia S. schließlich mit der Polizei drohte, ruderte Birchner zurück, entschuldigte sich.

"Er sagte dann, er habe da ein Problem und sei deswegen in Therapie. Er würde meine Nummer löschen, weil er sich sonst nicht in den Griff kriege. Er fragte, was er denn tun müsse, damit ich keine Anzeige mache. Aber da macht er es sich einfach. Dass er in Therapie ist, wage ich zu bezweifeln und selbst wenn, ist das kein Freifahrtschein, Frauen zu belästigen", so die 34-Jährige.