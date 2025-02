BDSM-Coach zeigt im TV, welche Wirkung Genitalklammern haben können

Mérida (Mexiko) - Cora (32) und René (34) sind seit über fünf Jahren ein Paar und stehen auf hemmungslosen Sex, wobei die 32-Jährige es liebt, dominiert zu werden. In Folge 7 der Erotik-Show " Stranger Sins " wollen die beiden ihre Beziehung auf der Suche nach einem neuen Kick nun "auf die nächste Ebene bringen" - und zwar durch lustvollen Schmerz.

Cora (32) und René (34) wollen in ihrer Beziehung neue Tore öffnen und die härtere Form von BDSM kennenlernen. © RTL / Anna Falter

Nachdem BDSM-Coach Dominique Insomnia dem Webcam-Girl und dem Fahrzeuglackierer im "Schloss der Schmerzen" (einem eigens eingerichteten BDSM-Studio) einen kleinen Vorgeschmack geliefert hat, soll der 34-Jährige wenig später unter Aufsicht der Profi-Peitscherin selbst Hand an seine Liebste anlegen.

Statt Peitsche und Fesseln rückt Dominique jedoch mit deutlich pikanteren Utensilien an, mit denen sie das Paar sachte an das Thema lustvoller Schmerz heranführen will.

So soll Cora es sich - gänzlich nackt - zunächst auf einer Liege bequem machen, ehe die BDSM-Expertin ihr in Zusammenarbeit mit René erst Nippelsauger und anschließend Genitalklammern anlegt. Der Clou: An die Klammern hängt Dominique Gewichte, die bei ihrer Klientin, nachdem diese sich etwas hin- und herbewegt, sofort Wirkung zeigen.

"Ich merke, dass Erregung da ist. Gefällt mir", offenbart Cora, die mit ihrem René anschließend noch ein wenig in trauter Zweisamkeit mit dem BDSM-Spielzeug experimentieren soll. Das Paar lässt sich nicht zweimal bitten ...