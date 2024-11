16.11.2024 10:17 Unfall in Frankfurt: Mann von S-Bahn mitgeschleift

Am Hauptbahnhof von Frankfurt am Main wurde in der Nacht zu Samstag ein Mann von einer anfahrenden S-Bahn erfasst, mitgeschleift und schwer verletzt!

Frankfurt am Main - Ein Mann wurde von einer S-Bahn erfasst, über mehrere Meter mitgeschleift und schwer verletzt. Am Frankfurter Hauptbahnhof kam es in der Nacht zu einem schweren Unfall: Ein Mann wurde von einer S-Bahn mitgeschleift. (Symbolbild) © Montage: Andreas Arnold/dpa, Roberto Pfeil/dpa Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich in der Nacht zum heutigen Samstag in der unterirdischen S-Bahn-Station beim Frankfurter Hauptbahnhof, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach wollte ein Mann in eine haltende S-Bahn einsteigen und geriet dabei in den Spalt zwischen der stehenden Bahn und der Bahnsteigkante. Als der Zug anfuhr, wurde er über etwa 20 Meter hinweg mitgeschleift. Das Unfallopfer erlitt schwere Verletzungen. Das S-Bahn-Gleis wurde vorübergehend gesperrt. Die Polizei äußerte den Verdacht, dass der schwer verletzte Mann möglicherweise betrunken war, als das Unglück passierte. Die Ermittlungen zu dem Unfall in Frankfurt dauern an.

Titelfoto: Montage: Andreas Arnold/dpa, Roberto Pfeil/dpa