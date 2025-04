Vergebene landet mit Verführern im Bett: "Sehr bumsbar"

Raffa (M.) spielt mit dem Feuer und holt sich unter anderem Verführer Jordan (21, r.) ins Bett, einen ihrer Favoriten in der Villa. © Screenshot/RTL+

Zwar scheint es so, als hätten die drei nur friedlich nebeneinander geschlummert, Jeremy dürfte es aber dennoch nicht schmecken, dass seine Liebste neben gleich zwei anderen Männern aufwacht.

Die Verführerinnen wissen da noch gar nichts von den jüngsten Ereignissen in der Frauen-Villa, reden aber bereits auf Jeremy ein: Der 26-Jährige habe "den Teufel in Person" an seiner Seite und solle sich gegen Raffa durchsetzen. Der versucht jedoch, seine Freundin in Schutz zu nehmen - noch ...

Doch auch Saskia (27) taut mehr und mehr auf. Die Langzeit-Freundin von Enrico (28) versteht sich insbesondere mit Verführer Alex (29) blendend, tanzt eng umschlungen mit dem Tattoo-Fan und setzt ihm glatt die rosarote Brille auf!

"Ich verknall mich immer mehr in diese Frau", offenbart der 29-Jährige gegenüber den anderen Verführern - und ergänzt: "Ich hab das Gefühl, ich geh mit ihr raus!" Na, das kann ja noch was werden.