Vergewaltigung in Dresdner Keller: Heimweg-Anruf rettet Frau das Leben!

Tom M. (23) schweigt bisher zu den Vorwürfen. © Peter Schulze

Der Syrer, Arzt heute in Chemnitz, kannte die Frau vom Studentenjob. "Wir hatten guten Kontakt, sie hat mir oft geholfen", so Ali.

In jener Nacht im Juli 2024 rief sie ihn aber per Video an. "Ich sollte mit ihr reden, weil sie Angst vorm Heimweg hatte", so Ali.

Denn zuvor war sie auf Tom getroffen, ebenfalls ein Ex-Kollege, der zudringlich war. Laut Anklage lauerte Tom ihr tatsächlich auf.

"Plötzlich tauchte aus dem Dunkeln ein Mann auf", so Ali. "Ich habe nicht alles verstanden. Aber er sagte: 'Deine Entscheidung', und sie antwortete: 'Was?! Nein!' Dann brach das Gespräch ab."

Sofort fuhr Ali zu ihr und rief die Polizei. Der Täter hatte die Frau in einen Keller verschleppt, vergewaltigt und versucht, sie zu ermorden. Am Tatort kam Tom den Rettern mit den Worten "Ich habe gerade jemanden umgebracht" entgegen.