Attacke auf Journalisten während AfD-Parteitag in Erfurt: Polizei hat die ersten Angreifer ermittelt

Erfurt - Der AfD-Bundesparteitag (4. bis 5. Juli) in Erfurt war geprägt von zahlreichen Protesten und Demonstrationen. Nach vereinzelten Angriffen auf Journalisten hat die Polizei mehrere mutmaßliche Täter identifiziert.

Die Polizei war am Wochenende des AfD-Bundesparteitags im Dauereinsatz gewesen. © Jacob Schröter/dpa

Wie die Beamten am Freitag (17. Juli) mitteilten, konnte ein 21-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert werden. Darüber hinaus konnte die Polizei eine weitere Person ausfindig machen, die einen Journalisten geschlagen und dessen Handy geklaut hatte.

Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf sowie zur Feststellung von weiteren Tatverdächtigen dauern an, hieß es.

Am 4. Juli waren im Bereich des Benaryplatzes in Erfurt drei Pressevertreter des Online-Magazins "Apollo News" von mehreren Personen bedrängt, beleidigt sowie durch Schläge und Tritte verletzt worden.

Um die Vorfälle aufzuklären, hatte die Polizei eine Arbeitsgruppe eingerichtet. In den vergangenen Tagen wurden Vernehmungen durchgeführt und Bild- sowie Videomaterial ausgewertet.