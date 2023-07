07.07.2023 09:09 Autofahrer nimmt Polizeiauto trotz Blaulicht die Vorfahrt

In Erfurt ist am späten Donnerstagnachmittag ein Polizeiauto in einen Unfall involviert gewesen.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - In Erfurt ist am späten Donnerstagnachmittag ein Polizeiauto in einen Unfall involviert gewesen. Die Beamten wollten gerade zu einem Einsatz. Doch wegen des Unfalls kamen sie dort nicht an. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur Der Vorfall hatte sich gegen 17 Uhr abgespielt, als die Beamten mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Nordhäuser Straße in Richtung Innenstadt unterwegs waren. An einer Kreuzung nahm ein 61-Jähriger dann den Polizisten die Vorfahrt und stieß mit ihnen zusammen. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt, wie aus einer Mitteilung der Einsatzkräfte vom Freitag hervorgeht. Der Streifenwagen wurde im vorderen rechten Bereich beschädigt. Das Auto des Unfallverursachers wurde abgeschleppt.

