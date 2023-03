Autofahrerin übersieht Lkw beim Abbiegen: Beifahrer stirbt

Erfurt - Bei einem Unfall am Donnerstagmittag in Erfurt ist eine Person ums Leben gekommen.

Für den Beifahrer im Auto konnten die Rettungskräfte nichts mehr tun. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Das Unglück hatte sich am Herrenberg abgespielt. Wie die Polizei erklärte, hatte eine Autofahrerin, die von der Hauptstraße nach Niedernissa abbiegen wollte, einen entgegenkommenden Lkw übersehen.

Der Sattelzug krachte daraufhin in die Beifahrerseite des Autos - mit fatalen Folgen, denn im Fahrzeug der Dame saß ein Beifahrer. Dieser wurde bei dem Crash so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.