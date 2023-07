Brief mit unbekanntem weißen Pulver im Amt für Soziales abgegeben

Erfurt - Aufregung am Freitagmorgen im Amt für Soziales in Erfurt !

Der Brief mit unbekannter Substanz löste einen größeren Einsatz in Erfurt aus. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Laut Angaben der Polizei wurde in der Einrichtung ein Brief geöffnet, in dem sich ein bislang noch unbekanntes weißes Pulver befand. Daraufhin wurde neben der Polizei auch die Berufsfeuerwehr Erfurt alarmiert.

Nach ihrer Ankunft wurde das Pulver von den Einsatzkräften getestet, heißt es. Den Informationen nach handelt es sich "mit großer Wahrscheinlichkeit" um "keinen gefährlichen Stoff", wie die Beamten in einer Mitteilung erklärten.

Zum Absender des Pulvers liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei leitete inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten ein.