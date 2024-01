Frau in Wohngebiet attackiert: "Ich habe das Gefühl, jeder könnte eine Bedrohung sein"

Suhl - Die MDR-Sendung "Kripo Live" berichtete am gestrigen Sonntag von einem erschreckenden Fall aus Suhl. Am 15. November war hier eine Frau gewaltsam überfallen worden .

Moderator Gerald Meyer (60) berichte in der MDR-Sendung "Kripo Live" von dem Fall aus Suhl. © © MDR/Andreas Lander

"Wir gehen davon aus, dass es sich um ein versuchtes Sexualdelikt gehandelt hat, welches nur durch Zeugen verhindert werden konnte", erklärte Polizeisprecherin Julia Kohl gegenüber "Kripo Live".

Da die Ermittler davon ausgingen, dass es zu einer weiteren Attacke durch den Täter kommen könnte, sei es besonders wichtig, den Mann zu finden.

Am 15. November vergangenen Jahres hatte der Unbekannte die Betroffene in einem Wohngebiet am Rande der Stadt angegriffen.

Damals sei die 48-Jährige die Leonhard-Frank-Straße entlanggelaufen, um ihren Sohn, nicht weit entfernt, in der Heinrichsstraße zu besuchen.

Plötzlich tauchte ein junger Mann hinter ihr auf.