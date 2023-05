22.05.2023 15:45 In Opfer-des-Faschismus-Straße: Sitzgruppe mit Hitler-Abbildern beschmiert

In der Straße der Opfer des Faschismus in Ronneburg wurden in eine Sitzgruppe rechte Symbole geritzt. Die Garnitur wurde mit Hitler-Abbildern beschmiert.

Von Carsten Jentzsch

Gera - In Ronneburg (Landkreis Greiz) ist eine Sitzgruppe mit rechten Symbolen, Hitler-Abbildern und einem volksverhetzenden Spruch besudelt worden. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Betroffen ist eine Sitzgruppe vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße der Opfer des Faschismus. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schmierten beziehungsweise ritzten die unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand rechtsgerichtete Symbole in das Holz der dortigen Bänke. Obendrein wurde ein volksverhetzender Spruch und mehrfach das Abbild von Adolf Hitler auf die Sitzgarnitur geschmiert. Als möglicher Tatzeitraum wird der 17. Mai (Donnerstag) bis 20. Mai (Samstag) angegeben. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 0365/ 8234-1465 bei der Kriminalpolizei in Gera zu melden.

