Mutmaßliche Entführung einer 16-Jährigen in Erfurt

Erfurt - Die Thüringer Polizei ermittelt wegen mutmaßlicher Entführung eines 16 Jahre alten Mädchens in Erfurt .

In Erfurt beschäftigt die Polizei ein Entführungsfall.(Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Innenstadt habe sich am Freitagnachmittag eine "Freiheitsberaubung zum Nachteil einer 16-Jährigen" ereignet, teilte die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Sie bezog sich auf ein Video und Textbilder in den sozialen Medien mit dem vermeintlichen Kennzeichen eines involvierten Autos.

"Der Sachverhalt ist uns bekannt, das Video wurde gesichert und seit gestern laufen polizeiliche Einsatzmaßnahmen", teilte die Polizei mit.

In dem Video auf X ist ein weißer Transporter vor einem Imbiss in der Innenstadt zu sehen, vor dem mehrere Menschen hin- und herlaufen. Zu sehen ist, wie der Transporter mit halb geöffneter Tür zwischen Straßenbahnen davon rast. Eine Frau wird von einem Mann von der Tür abgedrängt.

Nach Informationen von MDR THÜRINGEN wurde ein 16-jähriges syrisches Mädchen an der Ecke Johannesstraße/Augustinerstraße in einen weißen Transporter gezerrt.