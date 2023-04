13.04.2023 15:09 Junge Fahrgäste reißen 61-Jährigen aus Bus und werfen ihn in den Straßengraben

Ein 61-Jähriger wurde am Mittwoch in der Gemeinde Nöda in einem Bus von drei Fahrgästen angegriffen. Der Mann wurde leicht verletzt.

Von Carsten Jentzsch

Nöda - In der Gemeinde Nöda (Landkreis Sömmerda) ist es am Mittwoch zu einem brutalen Angriff auf einen Fahrgast gekommen. Die jungen Fahrgäste schlugen obendrein auf ihr Opfer ein. (Symbolbild) © 123RF/aprior Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall in einem Linienbus. Vorausgegangen war eine Bitte der Busfahrerin. Diese hatte den Angaben nach drei Fahrgäste im Alter von 19 bis 23 Jahren angesprochen. Die Frau bat sie, im Bus nicht zu essen und trinken. Als die Männer daraufhin aggressiv wurden, kam ein 61-jähriger Fahrgast der Busfahrerin zu Hilfe. Doch die jungen Fahrgäste griffen den Mann einfach an, rissen ihn zu Boden und zogen ihn aus dem Bus.

Erfurt Crime Pärchen klaut in Erfurter Elektro-Geschäft: Ladendetektiv greift ein und wird niedergestreckt Danach schlugen sie ihr auf ihr Opfer ein, nahmen dem Mann den Rucksack ab und warfen ihn in den Straßengraben. Wie die Polizei weiter mitteilte, konnten die drei Täter später in Erfurt festgestellt werden. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. Der 61-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Titelfoto: 123RF/aprior