Deutschlandticket sorgt in Thüringen für volle Bahnen: "Leute kommen teils nicht mehr in die Züge"

Erfurt - In Thüringen ist das Deutschlandticket beliebt - der Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) meldet eine Rekordzahl an Abonnenten. Doch da es jedoch an Zügen mangelt, sind die Regionalbahnen teilweise so rappelvoll, dass niemand mehr reinpasst.

Im Ausflugsverkehr und im Eisenbahn-Regionalverkehr sei es deutlich voller geworden. "So deutlich, dass Leute teils auch nicht mehr in die Züge kommen."

Einfach so einen zweiten Zug anzuhängen und so mehr Platz zu schaffen sei nicht drin, sagte Heuing. "Es ist nicht so, dass irgendwo eine Halle ist mit Fahrzeugen, die man aktivieren kann – sondern alles, was an Fahrzeugen da ist, ist im Einsatz."

Die Kapazitäten auszubauen dauere eher Jahre als Monate. Daher sei es auch nicht möglich gewesen, nach ähnlichen Erfahrungen mit dem 9-Euro-Ticket jetzt schon Veränderungen zu sehen.



In ländlichen Regionen hingegen seien die Busse nach wie vor nicht komplett ausgelastet. Hier sei das Angebot einfach so gering, dass es kaum Umstiegseffekte durch das Deutschlandticket gegeben habe.