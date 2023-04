25.04.2023 09:10 Erfurt: Drei Männer streiten heftig, dann holt ein 36-Jähriger eine Waffe aus dem Auto und drückt ab

In Erfurt sind in der Nacht zu Dienstag drei Männer aneinandergeraten. Der Streit war so heftig, dass sogar die Polizei ausrücken musste.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - In Erfurt sind in der Nacht zu Dienstag drei Männer aneinandergeraten. Der Streit war so heftig, dass sogar die Polizei ausrücken musste. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen in der Erfurter Triftstraße. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur Die drei Männer hatten sich in einer Wohnung in der Erfurter Triftstraße derart stark gestritten, dass ein Hausbewohner sich beschwerte. Einer der Streitenden, ein 36-Jähriger, ging anschließend zu seinem Auto und holte eine Waffe raus. Danach gab er einen Schuss ab. Die Polizei traf wenig später am Ort des Geschehens ein und sperrte den Bereich weiträumig ab. Nach etwas mehr als zwei Stunden war der Einsatz der Beamten beendet und die Straßensperrung konnte wieder aufgehoben werden. Erfurt Todesdrama im Erfurter Hauptbahnhof: Rentner stürzt mit Rollator die Rolltreppe hinunter Um was für eine Waffe es sich handelte, sei derzeit noch unklar. Aus welchem Grund die Männer aneinandergeraten waren, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Der 36-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Titelfoto: Marcus Scheidel/MAS Bildagentur