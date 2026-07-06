Kopftritte gegen Journalisten bei AfD-Parteitag: Bündnis "Widersetzen" spricht von gezielter Provokation

Erfurt - Das Linksbündnis "Widersetzen" sieht sich nach den Angriffen auf mehrere Journalisten in der Opferrolle. Immerhin seien die Demonstranten gezielt provoziert worden.

Noa Sander vom Bündnis "Widersetzen" behauptet, dass Demonstranten gezielt provoziert worden seien. © Martin Schutt/dpa

Die Jagdszenen aus Erfurt sorgten bundesweit und parteiübergreifend für einen Aufschrei. Im Zuge der riesigen Demonstration gegen den AfD-Parteitag hatten teils vermummte Personen mehrere Journalisten von rechtskonservativen Medien brutal attackiert.

Insbesondere die Mit-Organisatoren der Großdemo, das Bündnis "Widersetzen", stand deshalb in der Kritik. Am Montag versuchte "Widersetzen" über die Vorfälle aus ihrer Sicht aufzuklären.

In einer Mitteilung sprach das antifaschistische Aktionsbündnis dabei von einer "gezielten Eskalation durch rechte Provokateure", die den gewaltsamen Übergriffen auf Vertreter von "Apollo News" und "Junge Freiheit" vorausgegangen seien.

So hätten beispielsweise Reporter der "Jungen Freiheit" einen "Widersetzen"-Sprecher derart bedrängt, dass der Sicherheitsdienst habe dazwischen gehen müssen. Zudem hätten "rechte Streamer und die verschwörungsideologischen Apollo News" versucht, gezielt Demonstranten zu provozieren, behauptete das Bündnis.

"Sie halten sich nicht an journalistische Standards, bedrängen Aktionsteilnehmer*innen und überschreiten persönliche Grenzen. Damit wollen sie Vorfälle provozieren, die sie propagandistisch ausschlachten können", erklärte Noa Sander von "Widersetzen".