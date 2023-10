23.10.2023 09:30 Bombendrohung: Schule in Erfurt evakuiert, Spürhunde im Einsatz

Die Kooperative Gesamtschule "Am Schwemmbach" in Erfurt wurde am Montagmorgen evakuiert. Hintergrund ist eine Bombendrohung.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - An der Kooperativen Gesamtschule "Am Schwemmbach" in Erfurt läuft gegenwärtig ein größerer Polizeieinsatz. Die Schule wurde evakuiert. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ist bei der Schule eine Bombendrohung per Mail eingegangen. Das Gelände der Schule wurde abgesperrt, Spürhunde sind nach wie vor im Einsatz, wie eine Polizeisprecherin am Vormittag im Gespräch mit der Redaktion mitteilte. Am Morgen sollen sich wohl schon Schüler auf dem Gelände befunden haben. Diese sollen dann aber in Sicherheit gebracht worden sein. Erfurt Lokal Betrunkener Mann läuft mit Messer aus Getränkemarkt: Polizei rückt aus Auf der Website der Schule heißt es: "Aus gegebenem Anlass bleibt die KGS heute bis auf Weiteres für alle geschlossen."

Aufgaben seien in der Thüringer Schulcloud hinterlegt. Und weiter: "Sie werden benachrichtigt, sobald sich der Status ändert." Wann genau die Mail bei der Schule eingegangen war, dazu konnten keine Angaben gemacht werden. Erstmeldung am 23. Oktober, um 9.30 Uhr, aktualisiert um 11.17 Uhr

