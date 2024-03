08.03.2024 08:24 Unterricht an Erfurter Schule fällt wegen Drohung aus!

An der Ulrich-von-Hutten Schule findet am Freitag kein Unterricht statt. Hintergrund ist eine Drohung. Am Mittwoch war es hier zu einem Polizeieinsatz gekommen.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Der Unterricht an der Ulrich-von-Hutten-Schule in Erfurt fällt heute aus! Hintergrund ist eine abgesetzte Drohung! Am Mittwoch wurde die Ulrich-von-Hutten Schule von Polizisten gesichert. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Archivbild) © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur Wie die Polizei am Freitagmorgen gegenüber TAG24 mitteilte, sei vorsorglich entschieden worden, dass heute kein Unterricht stattfinde. Die Schule weist auf ihrer Internetseite daraufhin, dass die Schule am Freitag geschlossen bleibe. Die Drohung sei gestern Abend mitgeteilt worden, hieß es. Wann genau, dazu wollte man keine Angaben machen. Nach gegenwärtigem Stand soll ein 15-Jähriger im Fokus stehen. Die Ermittlungen dauern jedoch an. Weitere Details hierzu wurden im Gespräch mit der Redaktion nicht bekanntgegeben. Lediglich, dass ein Zusammenhang mit dem Geschehen am Mittwoch geprüft werde. Vor zwei Tagen wurde die Ulrich-von-Hutten-Schule abgesperrt. Es war zu einem Polizeieinsatz mit Großaufgebot gekommen. Das Gelände wurde evakuiert. Erfurt Lokal Feuerwehr-Einsatz in Erfurter Mehrfamilienhaus Hintergrund war eine angedrohte Straftat. Die Polizei teilte später mit, dass sich vor Ort keine Hinweise für eine Gefahrenlage ergeben haben. Die Polizei hatte ein Verfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

Titelfoto: Marcus Scheidel/MAS Bildagentur