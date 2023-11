Nach Brand in Erfurter Mehrfamilienhaus: Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung

Erfurt - Nach einem Kellerbrand in der Hamburger Straße in Erfurt ermittelt die Kripo Erfurt inzwischen wegen schwerer Brandstiftung.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war in dem Keller eines Mehrfamilienhauses am Montagnachmittag von einer unbekannten Person ein Feuer gelegt worden.

Laut Polizei ist das Haus gegenwärtig unbewohnbar - 72 Bewohner seien anderweitig untergebracht worden, hieß es.