03.03.2023 14:50 Mercedes-Fahrer ohne Lappen ignoriert Verkehrsschild und bleibt im Gleisbett stecken

In Erfurt ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in junger Mercedes-Fahrer im Gleisbett gelandet.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - In Erfurt ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in junger Mercedes-Fahrer im Gleisbett gelandet. Im Gleisbett war die Fahrt des Führerschein-losen 29-Jährigen beendet. © Landespolizeiinspektion Erfurt Der 29-Jährige hatte einen Fahrfehler begangen, als er gegen 0.30 Uhr auf der Brühler Straße in Richtung Gothaer Platz unterwegs war. Anstatt dem Straßenverlauf zu folgen, fuhr er auf der Straßenbahnschienen weiter. Dabei ignorierte er Mercedes-Fahrer ein Verbotszeichen und fuhr sich im Gleisbett fest. Als die Polizei zur Unfallaufnahme anrückte, stellte sich heraus, dass der 29-Jährige keine Fahrerlaubnis hatte. Erfurt Trotz teils extremer Anfeindungen: Moschee in Erfurt nimmt weiter Form an Mit einer Strafanzeige und der Rechnung im Gepäck musste der Unfallverursacher zu Fuß die Heimreise antreten. Der Mercedes wurde in der Folge von den Straßenbahnschienen geholt.

Titelfoto: Landespolizeiinspektion Erfurt