Mysteriöse Brände in Erfurt: Zweites Fahrzeug innerhalb einer Woche abgefackelt

Die Feuerwehr löschte den Brand, der Kleintransporter war allerdings nicht mehr zu retten. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur

Das Fahrzeug habe kurz nach Mitternacht auf einem Parkplatz in der Apoldaer Straße in Flammen gestanden, wie die Polizei mitteilte.

Neben dem Transporter wurde auch eine Werbetafel in Mitleidenschaft gezogen. Die Beamten bezifferten den Schaden auf 16.000 Euro. Die Ermittlungen laufen.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Autobränden ein, die sich in den vergangenen Wochen in Erfurt ereigneten. Erst vor vier Tagen, in der Nacht zu Sonntag, war in der Nähe des Globus-Marktes in Erfurt-Mittelhausen ein geparktes Auto in Flammen aufgegangen.