Nach heftigen Unwettern: 250-Tonnen-Kran holt umgestürzten Baum aus Innenhof

Erfurt - Heftige Unwetter sorgten in Erfurt für eine Schneise der Verwüstung. Auch Tage später fanden noch Aufräumarbeiten statt.

Der Baum hielt dem Unwetter nicht stand und stürzte um. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Wie die Polizei berichtet, war am vergangenen Dienstag wegen des Unwetters ein massiver Baum im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Erfurter Blumenstraße umgestürzt.

Um eine Gefährdung für Bewohner und Gebäudeteile auszuschließen, wurde eine Baumpflegefirma mit der Bergung beauftragt.

Am Freitagvormittag rückte dann das Unternehmen mit einem 250-Tonnen-Kran an. Wegen der baulichen Gegebenheiten und der Baumgröße wurde der Kran in der Blumenstraße, zwischen der Gutenbergstraße und Nordhäuser Straße geparkt.

Dies hatte zur Folge, dass die betroffene Straße für mehrere Stunden voll gesperrt werden musste. Der Verkehr wurde in dieser Zeit umgeleitet.