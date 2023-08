25.08.2023 16:16 Neuer Brand, selber Parkplatz: Feuerteufel in Erfurt unterwegs?

Am Donnerstag war auf einem Parkplatz in Erfurt-Gispersleben ein Kleintransporter in Flammen aufgegangen. Keine 24 Stunden später brannte es wieder.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - In der Nacht zu Donnerstag war auf einem Parkplatz in Erfurt-Gispersleben ein Kleintransporter in Flammen aufgegangen. Keine 24 Stunden später brannte es wieder. Das Feuer zerstörte den geparkten Kleintransporter. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärte, schlug ein Brandstifter auf demselben Parkplatz im Norden der Stadt. In dem aktuellsten Fall zündete eine bislang noch unbekannte Person kurz vor Mitternacht einen geparkten Kleintransporter an. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Durch das Feuer wurde außerdem ein weiterer Transporter sowie ein Baum beschädigt. Die Beamten schätzen den verursachten Schaden auf rund 40.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum neusten Fall geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Erfurt (0361/574324-602) zu melden.

