Enttäuschung und Kritik nach Thüringer Flüchtlingsgipfel - Vonarb: "Wir benötigen neues Personal"

Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (51, parteilos) sprach von wenig greifbaren Ergebnissen. Er verlangte ein neues, verbindliches Finanzierungssystem auch vom Bund. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Der migrationspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Stefan Schard (49), warf der Regierung am Mittwoch in Erfurt vor, den Kommunen bei der Verteilung von Geflüchteten und Unterbringungsmöglichkeiten nicht entgegengekommen zu sein. Bei der Aufnahme und Betreuung von Geflüchteten würden die Landratsämter weiterhin auf einem Teil ihrer Kosten sitzenbleiben.

Die Landrätin des Ilm-Kreises, Petra Enders (57, parteilos), erklärte, viele Themen seien am Dienstag in Waltershausen angesprochen worden, "eine wirkliche Lösung ist aber nicht gefunden worden". Zusätzliche Gemeinschaftsunterkünfte des Landes, die über ausreichende Kapazitäten verfügten, seien nach wie vor nicht in Sicht. Enders: "Damit stehen Kommunen und kreisfreie Städte mit dem Problem der Unterbringung von Flüchtlingen nach wie vor allein da."

Auch bei einer einheitlichen Vergütung für Kreise und kreisfreie Städte habe sich das Land "keinen Zentimeter bewegt". Zudem hapere es weiterhin an den benötigten Kapazitäten in den Bildungseinrichtungen für die Kinder von Geflüchteten.