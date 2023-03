Verdacht der Erpressung: SEK stürmt Wohnung in Erfurt

Erfurt - Das Spezialeinsatzkommando (SEK) hat in Erfurt eine Wohnung gestürmt.

Das SEK rückte an, weil der Verdacht bestand, dass Waffen im Spiel sein könnten. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur

Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Personen am Dienstagabend eine 30-Jährige aus Arnstadt erpresst.

Um ihren Geldforderungen die nötige Ernsthaftigkeit zu verleihen, schickten sie der Frau Bilder, auf der eine Schusswaffe zu sehen war.

Die Polizei rückte anschließend mit dem SEK in die Ernst-Abbe-Straße in Erfurt aus. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses konnten die Einsatzkräfte die vier Tatverdächtigen entdecken und vorläufig festnehmen.

Den Angaben nach befanden unter den mutmaßlichen Erpressern drei Männer im Alter von 34 bis 57 Jahren sowie eine 30-jährige Frau. Darüber hinaus entdeckten die Beamten eine Softairwaffe und stellten diese sicher. Zwei der vier Tatverdächtigen befanden sich auch am Mittwochvormittag noch in Gewahrsam der Polizei.