Zigaretten-Pause geht schief: Frau springt auf abfahrenden Zug im Erfurter Hauptbahnhof

Erfurt - Am Erfurter Hauptbahnhof hat eine 42-Jährige am Montagnachmittag versucht, auf einen abfahrenden Zug aufzusteigen.

Eine Belehrung seitens der Bundespolizei war nicht nötig. Die 42-Jährige wusste, was sie falsch gemacht hatte. (Archivbild) © Bundespolizeiinspektion Erfurt

Die Frau hatte am Bahnsteig 9/10 in letzter Sekunde versucht, in einen anfahrenden Zug des Unternehmens Flixtrain einzusteigen, teilte die Bundespolizei Erfurt am Dienstagvormittag mit.

Wie sich herausstellte, war die Dame beim Halt des Zuges am Hauptbahnhof ausgestiegen, um eine Zigarette zu rauchen. Aus welchem Grund auch immer, hörte sie die Lautsprecherdurchsagen zur Abfahrt des Zuges nicht.

Als sie in der Folge jedoch bemerkte, dass die Bahn langsam in Richtung Berlin losrollte, versuchte sie ein waghalsiges Manöver. Die 42-Jährige erspähte das Trittbrett einer sich schließenden Wagentür und wollte so noch irgendwie in den Zug gelangen.

Das in der Bahn befindliche Zugpersonal bemerkte die Frau und betätigte umgehend die Notbremse. Die Bahn kam zum Stehen und die Dame zog sich bei dieser gefährlichen Aktion eine Schürfwunde am Knie zu. Medizinisch versorgt werden musste sie jedoch nicht.

Von der Bundespolizei erhielt die 42-Jährige eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach der Eisenbahn Bau- und Betriebsordnung. Der Flixtrain setzte seine Fahrt in der Folge mit etwas Verspätung fort.