31.03.2023 08:42 Bauarbeiten der Bahn in Frankfurt und Hessen: Hier gibt es Sperrungen und Umleitungen

An diesem Wochenende beginnen an mehreren Orten in Frankfurt und Hessen umfangreiche Bauarbeiten der Bahn. Folgende Strecken sind davon betroffen.

Frankfurt am Main - In gleich mehreren hessischen Regionen müssen sich Fahrgäste der Deutschen Bahn in den Osterferien und teilweise weit darüber hinaus auf Streckensperrungen einstellen. So werden in Frankfurt ab dem heutigen Freitagabend um 21 Uhr Teile des City-Tunnels für S-Bahnen aus dem Osten in Richtung Frankfurt-City gesperrt. Ab dem heutigen Freitagabend sind Teile des City-Tunnels für S-Bahnen gesperrt. (Archivbild) © Andreas Arnold/dpa Fahrgäste müssen in Ersatzbusse umsteigen. Zudem fahren Straßen- und U-Bahnen in Frankfurt häufiger, es werden auch S-Bahnen über den Offenbacher Hauptbahnhof umgeleitet. Im Tunnel fahren die S-Bahnen nur zwischen Hauptwache und Hauptbahnhof. Die Bauarbeiten dort sollen nach den Plänen der Bahn bis 24. April andauern. S6-Strecke vorübergehend gesperrt Außerdem wird im Frankfurter Westen weiter an eigenen Gleisen für die S6 gebaut, die Strecke ist deshalb vorübergehend nicht befahrbar. Die vom morgigen Samstag ab 0 Uhr bis zum 17. April gesperrte Strecke lässt sich mit Bussen sowie umgeleiteten Zügen umfahren. Bauarbeiten an Lahntal- und Vogelsbergbahn Ebenfalls gebaut wird an der Lahntalbahn. Dort werden unter anderem Tunnel saniert. Die Strecke ist vom 31. März bis 7. Mai teilweise gesperrt, es fahren Busse als Ersatzverkehr. Neue Gleise für die Vogelsbergbahn zwischen Mücke und Alsfeld werden vom 10. April bis 11. Mai für eine Sperrung der RB 45 sorgen. Fahrgäste müssen auch hier in Busse umsteigen. Auf der Strecke der Vogelsbergbahn werden zwischen Mücke und Alsfeld neue Gleise verlegt. (Archivbild) © Volker Nies/dpa Bis zum 9. Dezember wird der Fernverkehr zwischen Kassel und Fulda umgeleitet. Und in Kassel stehen Bauarbeiten auf der ICE-Schnellfahrstrecke bevor, die Änderungen des Fahrplans auf den Ausweichlinien nach sich ziehen. So wird ab Samstag bis zum 9. Dezember der Fernverkehr zwischen Kassel und Fulda auf Nahverkehrsstrecken umgeleitet. Im Fernverkehr bedeutet dies bis zu einer Stunde mehr Fahrtzeit, auch im Nahverkehr müssen die Fahrpläne geändert werden, teilweise entfallen Fahrten ganz. Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) empfiehlt seinen Kunden wegen der vielfältigen Änderungen, sich jeweils vor Fahrtantritt zu informieren.

Titelfoto: Andreas Arnold/dpa