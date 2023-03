Gehbehinderte Seniorin wird auf offener Straße in Frankfurt krankenhausreif geschlagen

Frankfurt am Main - Eine 69-jährige Frau war mit einem Rollator in der Mainmetropole Frankfurt unterwegs, als sie aus heiterem Himmel überfallen und ins Gesicht geschlagen wurde - die Polizei sucht einen blonden Mann mit dickem Bauch.

Brutaler Überfall in Frankfurt-Griesheim: Der Rettungsdienst versorgte eine 69-Jährige und brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Die Attacke ereignete sich am gestrigen Donnerstag gegen 18.05 Uhr im Stadtteil Griesheim, wie die Polizei in Frankfurt am heutigen Freitag mitteilte.

Demnach stieg die offensichtlich gehbehinderte Seniorin an der Haltestelle "Jägerallee" in der Mainzer Landstraße aus einer Straßenbahn aus. "Von dort aus begab sie sich mit ihrem Rollator in die Ernst-Wiss-Straße", fügte ein Sprecher hinzu.

In Höhe der Hausnummer 9 trat unvermittelt ein Mann an die 69-Jährige heran und fasste sie am Arm. Der Täter sprühte der Seniorin eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht. Danach fügte der Mann dem Opfer drei Faustschläge zu - ebenfalls direkt ins Gesicht der Frau!

"Anschließend zog er noch verschiedene Zettel aus der Einkaufstasche der Geschädigten und warf diese auf den Boden", berichtete der Polizeisprecher weiter.

Der Angreifer soll noch die Drohung "Ich ziehe ein Messer" ausgerufen haben, dann floh er in unbekannte Richtung.