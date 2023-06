04.06.2023 16:27 Gewalt-Eskalation in Frankfurt: Zwei Männern die Gesichter zerschnitten!

Ein Streit in einer Bar im Vergnügungsviertel Alt-Sachsenhausen in Frankfurt am Main endete in der Nacht zu Sonntag mit einer blutigen Messer-Attacke.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein Streit im Frankfurter Vergnügungsviertel "Alt-Sachsenhausen" endete in einer Messer-Attacke: Zwei Männern wurde dabei die Gesichter zerschnitten, die Polizei sucht dringend Zeugen! Messer-Attacke im Frankfurter Vergnügungsviertel "Alt-Sachsenhausen": Ein Mann musste umgehend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild) © Montage: dpa/Marcel Kusch, dpa/Boris Roessler Die beiden Opfer seien mit einem Messer "malträtiert" worden, teilte das Frankfurter Polizeipräsidium am heutigen Sonntag mit. So viel ist bislang bekannt: Rettungskräften wurden gegen 4.25 Uhr am frühen Sonntagmorgen alarmiert, da in der Frankensteiner Straße in Frankfurt-Sachsenhausen ein Mann mit einer stark blutenden Kopfverletzung Hilfe benötigte. Die Polizei rückte ebenfalls aus. "Der Mann wies mehrere Schnittverletzungen im Gesicht auf und gab an, dass zwei Personen ihn angegriffen hätten", berichtete ein Sprecher. Der Verwundete sei demnach akut behandlungsbedürftig gewesen, weshalb er umgehend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Frankfurt Kriminalität Verprügelter Nachwuchskicker (†15) ist tot: Neue Details zum Hergang der Tat Nur wenige Minuten später trafen die Einsatzkräfte bei einem Kiosk in der nicht weit entfernten Paradiesgasse auf einen zweiten verletzten Mann. "Die Person wies ebenfalls eine Schnittverletzung im Gesicht auf und gab an, dass es eine Auseinandersetzung gab, in die er schlichtend eingreifen wollte und dabei mit einem Messer verletzt wurde", erläuterte der Polizeisprecher. Streit in einer Bar in "Alt-Sachsenhausen" endet mit Messer-Attacke: Zwei Männer verletzt Weitere Ermittlungen ergaben, dass es zuvor in einer Bar in der Kleinen Rittergasse in "Alt-Sachsenhausen" zu einer Auseinandersetzung mit mehren beteiligten Personen gekommen war. Dabei wurden die beiden Opfer verletzt. Wer die anderen Beteiligten des Kampfes waren, aus welchem Grund es zu der Auseinandersetzung kam und wer den beiden Männern die Schnittverletzungen zufügte, ist noch völlig unklar. Die Polizei sucht daher dringend Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 06975510800 entgegen.

Titelfoto: Montage: dpa/Marcel Kusch, dpa/Boris Roessler