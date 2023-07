Mann liegt lebensgefährlich verletzt auf Straße: Zeugin findet ihn und schlägt Alarm

Frankfurt am Main - In Frankfurt ist ein 68-Jähriger von einem bislang Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden. Eine Zeugin fand den lebensgefährlich verletzten Mann und alarmierte den Rettungsdienst.

Rettungskräfte kümmerten sich um den lebensgefährlich verletzten Mann (68) und brachten ihn in eine Klinik. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Frankfurter Polizei am Sonntag schilderte, war der 68-Jährige am Freitagmorgen (21. Juli) gegen 9.30 Uhr stadteinwärts auf dem Gehweg der Fechenheimer Mainseite unterwegs, als in Höhe des dortigen Weihers plötzlich ein ihm unbekannter Mann aus einem Gebüsch hervortrat.

Der Unbekannte lief auf den Mann zu und stach ihm den Angaben zufolge unvermittelt mit einem Messer in die Brust. Anschließend flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung.

"Der Verletzte konnte sich bis unter die Carl-Ullrich-Brücke schleppen und brach dort zusammen", schilderte ein Polizeisprecher.

Nur wenige Augenblicke später entdeckte eine Passantin den lebensgefährlich Verletzten und alarmierte den Rettungsdienst.

Sanitäter brachten den 68-Jährigen in ein umliegendes Krankenhaus. Der Mann schwebe derzeit nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es.