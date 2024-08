Messer-Attacke in Frankfurt: Schwer verletzter Mann am Mainufer gefunden

Frankfurt am Main - In Frankfurt ist ein Mann mit mehreren Stichwunden gefunden worden. Die Polizei ermittelt zu den Geschehnissen.

Ein Bereich um die DLRG-Station am Frankfurter Mainufer wurde abgesperrt. Die Spurensicherung ist bei der Arbeit. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Donnerstag sagte, bestehe aber keine Lebensgefahr.

Der Mann wurde demnach am Mittwochabend verletzt an der Untermainbrücke am nördlichen Mainufer gefunden und in ein Krankenhaus gebracht.



Er soll zuvor offenbar mit einer Gruppe in Streit geraten sein.

Zu den Zusammenhängen wird laut dem Polizeisprecher derzeit ermittelt und nach möglichen Tätern gefahndet.