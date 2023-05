Der Sommer ist endlich da: So heiß wird es jetzt in Hessen!

Frankfurt am Main/Hessen - Bis zum kommenden Wochenende erwartet die Menschen in ganz Hessen viel Sonne bei sommerlichen Temperaturen.

In den kommenden Tagen erwartet die Menschen in Hessen viel Sonne. Dabei ist es im Süden um einiges wärmer als im Norden. © Bild-Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, wetteronline.de

Das liegt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) an einem Hoch bei den Britischen Inseln, an dessen Rand Hessen liegt.

So steigt die Quecksilbersäule der Thermometer im Verlauf des heutigen Mittwochs auf 24 Grad im Norden und auf 28 Grad im Süden. Es weht ein böig auffrischender Wind aus Nordost.

Nach Tiefstwerten in der Nacht zwischen 13 und 7 Grad wird es auch am Donnerstag wieder mit 24 Grad im Norden und 28 Grad in Südhessen sehr warm und es bleibt sonnig.

In der Nacht auf Freitag kühlt es bei klarem Himmel auf 12 bis 8 Grad ab. Der Tag beginnt im Norden wolkig, es lockert aber im Tagesverlauf mehr und mehr auf. Im Süden scheint die Sonne den ganzen Tag. Mit Höchstwerten zwischen 20 und 24 Grad wird es nicht mehr ganz so warm.