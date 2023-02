17.02.2023 09:57 Mild, aber ungemütlich: So wird das Hessen-Wetter am Wochenende

Die Thermometer steigen am Wochenende in Hessen auf bis zu 15 Grad. Allerdings zeigt sich die Sonne dabei so gut wie nie, und es wird stürmisch.

Von Marc Thomé

Hessen/Offenbach am Main - Über das Wochenende erwarten die Hessen zwar recht milde Temperaturen, das Wetter bleibt aber sehr ungemütlich. In den kommenden Tagen wird es in ganz Hessen - wie hier an der Hauptwache in Frankfurt - immer wieder regnen. © Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, wetteronline.de Am heutigen Freitag ist es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach im ganzen Land stark bewölkt bis bedeckt, und es kann stellenweise etwas Regen geben. Die Höchstwerte erreichen 10 bis 13 Grad, in den Hochlagen 8 Grad. Hier kann es auch zu starken Böen und vereinzelten Sturmböen kommen. Diese sind auch in der Nacht zum Samstag möglich. Die Thermometer sinken dabei auf milde 11 bis 8 Grad - in den Mittelgebirgen auf 5 Grad. Frankfurt Wetter Kein Schnee, keine Sonne: Trüber Wetter-Einheitsbrei zum Wochenstart in Hessen Mit 11 bis 15 Grad zeigt sich auch der Samstag von seiner milden Seite. Es bleibt aber regnerisch bei mäßigem bis frischem Wind aus westlicher Richtung. Weiterhin wird es in den Hochlagen einige Sturmböen geben, ehe der Wind gegen Nachmittag überall nachlässt. In der Nacht kühlt es auf 9 bis 6 - in den Bergen auf 3 Grad - ab und es wird wieder windiger. Auch kann es weiter zeitweise regnen. Erst gegen Sonntagmittag klingt der Regen dann überall ab - allerdings nur vorübergehend. Die Höchstwerte erreichen 7 bis 12 Grad. In den Hochlagen bleibt es mit 3 Grad kühl. Die Nacht zum Montag wird mit Tiefstwerten von 6 bis 1 Grad frischer, ehe die Woche wechselnd bis stark bewölkt und mit etwas Regen beginnt. Dabei steigt die Temperatur auf 9 bis 13 Grad und der Wind nimmt zu. In ganz Hessen sind dann starke bis stürmische Böen möglich, die erst in der Nacht auf Dienstag wieder abflauen.

Titelfoto: Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, wetteronline.de