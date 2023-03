Schmuddelwetter in Frankfurt und ganz Hessen mit Regen und Schnee

Es wird kalt und nass in Frankfurt und ganz Hessen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Montag, Dienstag und Mittwoch Regen und Schnee voraus.

Von Florian Gürtler

Offenbach am Main - Es wird kalt und nass - die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen sich auf eine eher ungemütliche Wetterlage einstellen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den heutigen Montag und die kommenden Tage in Hessen Regen, Schneeregen und Schnee voraus.

Auch der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt für den Montag ein deutlich erhöhtes Niederschlagsrisiko für weite Teile von Hessen voraus. © Montage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/Wetteronline.de Das Wetter werde von einem Tiefdruckgebiet über Nordosteuropa bestimmt, das "mäßig kalte und sehr feuchte Luft" nach Hessen lenke. Der heutige Montag sei daher "wechselnd bis stark bewölkt", es komme gebietsweise zu schauerartigen Niederschlägen, teilte der Wetterdienst in Offenbach am Main mit. Bis in den Vormittag hinein bestehe sogar eine geringe Wahrscheinlichkeit für Schneeregen im hessischen Tiefland, der im Tagesverlauf dann in Regen übergehe. In höheren Lagen müsse hingegen den Montag über durchgehend mit Schnee oder Schneeregen gerechnet werden, es könne zu Glätte kommen. Die Höchsttemperaturen erreichen den Offenbacher Meteorologen zufolge in tieferen Lagen +3 bis +6 Grad, im hessischen Bergland -1 bis +2 Grad. Ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West wird erwartet. Frankfurt Wetter Kein Schnee, keine Sonne: Trüber Wetter-Einheitsbrei zum Wochenstart in Hessen Auch in der Nacht zu Dienstag muss demnach weiter mit Regen, Schneeregen oder Schnee gerechnet werden. Die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte von +2 bis -1 Grad in tiefen Lagen, bis -4 Grad in Hochlagen. "Im Laufe der zweiten Nachthälfte [gibt es] im Bergland starke bis stürmische Böen", fügte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes hinzu.

Regen, Schneeregen und Schnee auch am Dienstag und Mittwoch in Hessen