Wann kommt der Hochsommer zurück? Das Hessen-Wetter bis Donnerstag

Frankfurt am Main/Hessen - Nach dem sonnigen, heißen Juni müssen die Hessen noch etwas auf die Rückkehr des Hochsommers warten.

In den kommenden Tagen kann es in ganz Hessen immer wieder zu Schauern, vereinzelt auch zu Gewittern kommen. © Bild-Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, wetteronline.de

So liegen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) die Höchsttemperaturen am heutigen Montag zwischen 20 und 24 Grad. Es bleibt zumeist niederschlagsfrei, lediglich im Norden kann es zu vereinzelten Schauern kommen. Dabei weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West, der böig auffrischen kann.

In der Nacht zum Dienstag kühlt es auf 13 bis 9 Grad ab. Der Tag beginnt heiter, später ziehen Wolken auf. Vor allem südlich des Mains kann es bei 22 bis 26 Grad zu Schauern kommen. Auch vereinzelte Gewitter sind möglich. Insbesondere in Schauernähe kann es starke Böen geben.

In der Nacht auf den Mittwoch halten die Schauer an, die sich vom Süden nach Norden ausbreiten. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 12 Grad.

Am Mittwoch gibt es laut dem DWD wenig Änderung. Die Thermometer zeigen 20 bis 24 Grad an und es gibt in ganz Hessen immer wieder Schauer und Gewitter - teilweise mit Sturmböen.