Wetter in Frankfurt und Hessen: Kurze Erfrischung, doch neuer Hitze-Hammer kommt

Offenbach am Main - Nach den zurückliegenden Hitze-Tagen und teils tropischen Nächten können die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel am heutigen Mittwoch und in den kommenden Tagen etwas Erholung schöpfen, doch schon am Wochenende nimmt die Sommerhitze in Hessen wieder extreme Formen an.