Wetter-Prognose: Hitze-Hammer rollt auf Frankfurt und Hessen zu

Offenbach am Main - Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen sich auf Sommer-Hitze und sogenannte tropische Nächte einstellen. Der heutige Donnerstag wird noch angenehm, doch ab dem morgigen Freitag steigen die Temperaturen!

Ausreichend trinken ist bei großer Hitze sehr wichtig - der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt für den Samstag in Hessen bis zu 32 Grad voraus, der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 35 Grad. © Montage: 123RF/dedivan1923, Screenshot/Wetteronline.de

Der Donnerstag in Hessen werde "freundlich, trocken und warm", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main in seiner Prognose mit.

Bei erwarteten Höchsttemperaturen von 23 bis 27 Grad kann aber noch von mäßigen sommerlichen Temperaturen gesprochen werden. Die Offenbacher Meteorologen sagen dazu einen schwachen bis mäßigen Wind voraus.

Die Nacht bleibt demnach ebenfalls niederschlagsfrei, die Temperaturen sinken auf zwölf bis sieben Grad.

Der Freitag und der Samstag werden dann nach Vorhersage des DWD sonnig, trocken und heiß. So werden für den Freitag Höchsttemperaturen von 28 bis 32 Grad prognostiziert, für den Samstag 31 bis 35 Grad!

Die Nacht zu Samstag wird mit Tiefstwerten zwischen 17 und 12 Grad noch einigermaßen angenehm, doch in der Nacht zu Sonntag erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes in Ballungsräumen wie etwa der Mainmetropole Frankfurt "um 20 Grad", was der Definition einer sogenannten tropischen Nacht entspricht - diese werden von vielen Menschen in Deutschland als äußerst unangenehm empfunden.

Abseits der Ballungsgebiete erwartet der DWD Tiefstwerte von 19 bis 15 Grad.