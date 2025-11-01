Großeinsatz in Frankfurt: Lautes Knallgeräusch in Nordwestzentrum sorgt für Panik, Gebäude geräumt

Frankfurt am Main - Aufregung am Samstagnachmittag i m Nordwestzentrum! Im Frankfurter Stadtteil Heddernheim läuft ein Großeinsatz, nachdem am Nachmittag von Besuchern ein lautes Knallgeräusch gemeldet worden war.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. © 5VISION.NEWS

Ob es sich bei diesem um Böllerlärm oder eventuell gar um ein Schussgeräusch gehandelt hat, ist offen. Die Situation im Einkaufszentrum sei derzeit noch immer unklar, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Medienberichte bezüglich einer Festnahme, die nicht im direkten Kontext zu den Geräuschen gestanden haben soll, konnte sie zunächst offiziell nicht bestätigen. Es seien zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, um sich einen Überblick zu verschaffen.

"Die vorläufig festgenommene Person störte polizeiliche Maßnahmen und wurde mittlerweile auch wieder entlassen", teilte die Polizei wenig später auf X mit. Das Gebäude werde geräumt.

Die Maßnahmen vor Ort dauern demnach an.

Laut "Hessenschau" sind Menschen panisch aus dem Einkaufszentrum geflüchtet. Polizeiangaben zufolge wurden in diesem Zusammenhang bislang acht verletzte Personen registriert. Der Bereich um das Einkaufszentrum ist derweil weiträumig abgesperrt, wie ein dpa-Fotograf berichtete. Polizisten mit Maschinenpistolen sind zu sehen. Im Freien warten Menschen.