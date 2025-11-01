 670

Großeinsatz in Frankfurt: Lautes Knallgeräusch in Nordwestzentrum sorgt für Panik, Gebäude geräumt

Im Nordwestzentrum im Frankfurter Stadtteil Heddernheim läuft ein Großeinsatz der Polizei, nachdem von Besuchern ein lautes Knallgeräusch gemeldet worden war.

Von Nicole Schippers, Jan Höfling

Frankfurt am Main - Aufregung am Samstagnachmittag im Nordwestzentrum! Im Frankfurter Stadtteil Heddernheim läuft ein Großeinsatz, nachdem am Nachmittag von Besuchern ein lautes Knallgeräusch gemeldet worden war.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz.
Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz.  © 5VISION.NEWS

Ob es sich bei diesem um Böllerlärm oder eventuell gar um ein Schussgeräusch gehandelt hat, ist offen. Die Situation im Einkaufszentrum sei derzeit noch immer unklar, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Medienberichte bezüglich einer Festnahme, die nicht im direkten Kontext zu den Geräuschen gestanden haben soll, konnte sie zunächst offiziell nicht bestätigen. Es seien zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, um sich einen Überblick zu verschaffen.

"Die vorläufig festgenommene Person störte polizeiliche Maßnahmen und wurde mittlerweile auch wieder entlassen", teilte die Polizei wenig später auf X mit. Das Gebäude werde geräumt.

Frankfurt: Gewalt-Skandal bei Frankfurter Polizei: Wurden Einsatzberichte manipuliert?
Frankfurt am Main Gewalt-Skandal bei Frankfurter Polizei: Wurden Einsatzberichte manipuliert?

Die Maßnahmen vor Ort dauern demnach an.

Laut "Hessenschau" sind Menschen panisch aus dem Einkaufszentrum geflüchtet. Polizeiangaben zufolge wurden in diesem Zusammenhang bislang acht verletzte Personen registriert. Der Bereich um das Einkaufszentrum ist derweil weiträumig abgesperrt, wie ein dpa-Fotograf berichtete. Polizisten mit Maschinenpistolen sind zu sehen. Im Freien warten Menschen.

Das Nordwestzentrum wird komplett geräumt, der Bereich ist abgesperrt.
Das Nordwestzentrum wird komplett geräumt, der Bereich ist abgesperrt.  © Str./dpa
Die Beamten vor Ort sind teils schwer bewaffnet.
Die Beamten vor Ort sind teils schwer bewaffnet.  © 5VISION.NEWS
Die Lage außerhalb des Gebäudes ist trotz der Aufregung ruhig.
Die Lage außerhalb des Gebäudes ist trotz der Aufregung ruhig.  © 5VISION.NEWS

Die Frankfurter Feuerwehr schrieb am späten Nachmittag auf der Plattform X, es gebe eine größere Einsatzlage im Nordwestzentrum. Polizei und Feuerwehr seien angerückt und weiter im Einsatz. "Meidet den Bereich", hieß es.

Diese Meldung wird fortlaufend aktualisiert. Erstmeldung 18.01 Uhr, zuletzt aktualisiert: 18.32 Uhr

Titelfoto: 5VISION.NEWS

Mehr zum Thema Frankfurt am Main: