Handgranaten-Fund in Frankfurt verursacht ÖPNV-Chaos

Frankfurt am Main - Die zentrale ÖPNV-Haltestelle "Hauptwache" in der Frankfurter City wurde am heutigen Dienstagmorgen gesperrt, ein "handgranatenähnlicher Gegenstand" entdeckt, wie es zunächst von der Polizei hieß! Es kam zu massiven Störungen bei den U- und S-Bahnen in der Mainmetropole.