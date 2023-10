31.10.2023 09:50 Alarm in Frankfurt: Sperrung der Hauptwache verursacht ÖPNV-Chaos

Sperrung der Hauptwache in der City von Frankfurt am Main am Dienstagmorgen: Es kam zu massiven Störungen bei den U-Bahnen und S-Bahnen des RMV!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Die zentrale ÖPNV-Haltestelle "Hauptwache" in der Frankfurter City wurde gesperrt, ein "handgranatenähnlicher Gegenstand" entdeckt! Es kam zu massiven Störungen bei den U- und S-Bahnen in der Mainmetropole. In der City von Frankfurt kam es am Dienstagmorgen zu einem größeren Polizei-Einsatz, die Hauptwache wurde komplett gesperrt. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Monika Skolimowska/dpa, Jonas Walzberg/dpa "Die B-Ebene der #Hauptwache ist aktuell aufgrund eines polizeilichen Einsatzes gesperrt. Dort wurde ein handgranatenähnlicher Gegenstand aufgefunden", teilte die Frankfurter Polizei am heutigen Dienstagmorgen über das Social-Media-Netzwerk "X" (vormals Twitter) mit. "Es halten dort weder S- noch U-Bahnen", heißt es weiter in dem Tweet. Später wurde bekannt, dass "Experten des Landeskriminalamts" hinzugerufen wurden, um "den Gegenstand" zu begutachten, wie in einer zweiten Mitteilung über "X" mitgeteilt wurde. Frankfurt Lokal Jetzt also doch: Verbot für Anti-Israel-Demo in Frankfurt bleibt bestehen! Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) berichtete von massiven Störungen bei fast allen U- und S-Bahn-Linien in Frankfurt. Polizei gibt Entwarnung: Sperrung der Frankfurter Hauptwache aufgehoben Ein "handgranatenähnlicher Gegenstand" war in der Frankfurter Hauptwache entdeckt worden, die zentrale ÖPNV-Haltestelle in der City wurde daraufhin abgeriegelt und Experten des hessischen Landeskriminalamtes wurden hinzugerufen. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Sebastian Gollnow/dpa, Andreas Arnold/dpa Es komme aufgrund des Polizei-Einsatzes bei der Hauptwache bei den U-Bahn-Linien U1, U2, U3, U6, U7 und U8 zu Verspätungen, Ausfällen und Haltestellenunterbrechungen, ebenso bei den S-Bahn-Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 und S9, hieß es zunächst vonseiten des RMV. Gegen 9.25 Uhr gab die Frankfurter Polizei dann Entwarnung: Der "handgranatenähnliche Gegenstand" sei von den hinzugerufenen Experten des hessischen Landeskriminalamtes erfolgreich gesichert worden. Ob es sich bei dem in der Hauptwache gefundenen Gegenstand tatsächlich um einen Sprengkörper handelt, ist damit weiterhin unklar. Frankfurt Lokal Buchmessen-Eröffnungsfeier: Rede zu Israel und Palästina sorgt für Eklat! "Die Sperrung der B-Ebene der #Hauptwache wird aufgehoben", hieß es zum Abschluss in der "X"-Nachricht der Polizei Frankfurt. Die Störungen im Frankfurter ÖPNV sind damit aber noch nicht beendet. Es komme weiter zu "einzelnen Ausfällen und Verspätungen", teilte der RMV in der Folge mit. Erstmeldung: 31. Oktober, 8.30 Uhr, letzte Aktualisierung: 9.50 Uhr

Titelfoto: Montage: 5vision Media/dpa, Monika Skolimowska/dpa, Jonas Walzberg/dpa