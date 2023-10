Verbot von Anti-Israel-Demo in Frankfurt gekippt: Jüdische Gemeinde entsetzt!

Zunächst hieß es, die angekündigte Demonstration solle nicht stattfinden. Doch dann kippte das Verwaltungsgericht das Verbot. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Das Verbot sei rechtswidrig, teilte das Verwaltungsgericht Frankfurt am Abend des gestrigen Freitags mit. Damit war die Anmelderin der pro-palästinensischen Versammlung auf dem Opernplatz erfolgreich mit ihrem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz.

Darauf reagierte die Jüdische Gemeinde in Frankfurt am Main mit Entsetzen. "Wir können das Ignorieren der Gefahren, das Überhören der Alarmsignale, das Tabuisieren dieses Hasses der pro-palästinensischen Organisationen durch die Justiz nicht verstehen und in keiner Weise nachvollziehen", hieß es in einer Mitteilung vom Freitagabend.

Darin wurden alle Menschen dazu aufgerufen, am Samstag gemeinsam friedlich für Solidarität mit Israel zu demonstrieren - und gegen Israel-Hass und Antisemitismus ein Zeichen zu setzen.

"Wir rufen unser Bündnis 'Frankfurt vereint gegen Antisemitismus' auf, zu mobilisieren und unseren Bündnisnamen morgen durch die Anwesenheit auf der Solidaritätsdemonstration um 15 Uhr auf dem Paulsplatz in die Tat umzusetzen", hieß es.