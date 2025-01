"Das ist nicht essbar!": "Mein Lokal"-Kandidat entsetzt über Hauptgang

Frankfurt am Main - In der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Folge aus Frankfurt am Main vom gestrigen Dienstag wusste Restaurant-Chef Biruk (52) mit authentischer Küche im äthiopischen Ambiente zu überzeugen, leistete sich aber einen entscheidenden Fehler.

Andrea (63) ließ rührte seinen Hauptgang kaum an: Das Fleisch sei einfach nicht essbar, meinte er. © Seven.One Entertainment Group GmbH

Was war passiert? Neugierig waren die anderen vier Kandidaten in das in der Innenstadt gelegene "Adabina" gekommen und fühlten sich direkt nach Äthiopien teleportiert.

Hinzu kam, dass Biruk und seine Schwestern, die auch für die Kochkünste verantwortlich waren, sofort ein angenehmes Familiengefühl aufkommen ließen. Man fühle sich wie zu Hause, befand Kandidat Nir (54) aus dem israelischen Restaurant "Kuli Alma".

So ging es an die Vorspeisen, die allesamt von den Kandidaten wohlwollend aufgenommen wurden und durch afrikanische Gewürze für neuartige Geschmackserlebnisse sorgten.

Doch dann passierte es: Andrea (63), der mit seinem Edelitaliener "Naná" am Montag bereits stolze 34 Punkte abgeräumt hatte, hatte sich "Zilzil Tibs" bestellt.

Doch als die Rinderfiltet-Streifen mit Paprika in einer würzigen Sauce eintrafen, war die Enttäuschung groß.

"Leider, mein Freund, ist bei Dir was schiefgelaufen in der Küche", lautete Andreas Feedback an Biruk. "Das Fleisch wurde einfach hingerichtet, das ist nicht essbar."