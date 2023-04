Polizei greift Jungen (10) mit Drogen-Ersatzstoff auf, Vater ist völlig desinteressiert

Drogen, Prostitution und Verbrechen - das Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main ist berüchtigt. Immer wieder kommt es in dem Quartier zu Polizei-Einsätzen. (Archivbild) © 5vision Media /dpa

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Donnerstag gegen 13.15 Uhr in der Moselstraße, wie das Polizeipräsidium von Frankfurt am Main am Freitag mitteilte.

Demnach traf eine Streife auf einen Jungen, der sich "in unmittelbarer Nähe einer Bar und eines Bordells" auf dem Gehweg aufhielt und insgesamt einen verwahrlosten Eindruck machte.

Die Beamten sprachen den Zehnjährigen an und fragten, was er dort mache. Der Junge antwortete, "dass er auf seinen Vater warte, der in einer Spielothek sei, und ihn gleich abholen würde", wie ein Sprecher erklärte.

Für die Beamten war klar, dass sie das Kind in einer derart üblen Gegend nicht einfach alleine lassen konnten. Sie ließen sich daher von dem Zehnjährigen zeigen, wo dessen Vater sich aufhielt.

In einer Spielhalle in unmittelbarer Nähe eines Drogenkonsum-Raums in der Niddastraße trafen die Polizisten auf einen 27-Jährigen, der sowohl die Anwesenheit seines allein gelassenen Sohnes wie auch die der Beamten "sichtlich unbeeindruckt" zur Kenntnis nahm.