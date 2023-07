"Fridays for Future"-Protest in Frankfurt: Klima-Aktivisten besetzen Parkhaus

Protest in Frankfurt am Main: Klimaschutz-Aktivisten von Fridays for Future haben am Freitag ein Parkhaus im Stadtteil Sachsenhausen besetzt.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Klimaschutz-Aktivisten der Bewegung "Fridays for Future" haben ein Parkhaus in dem Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen besetzt.

Die Polizei rückte am Freitagabend aus, nachdem Aktivistinnen und Aktivisten von "Fridays for Future" ein Parkhaus in Frankfurt-Sachsenhausen besetzt hatten. © KEUTZTV-NEWS Wie über den Twitter-Kanal "Fridays for Future Frankfurt am Main" mitgeteilt wurde, haben die Klimaschützer das Parkhaus in der Walter-Kolb-Straße am gestrigen Freitag nach einer Demonstration "kurzerhand" in Beschlag genommen. "Auf dem Dach soll am Wochenende ein Ort der Begegnung/Klimacamp entstehen", heißt es weiter in dem Tweet vom Freitag. In einem zweiten Tweet vom Freitag präsentierten die Besetzer ein umfangreiches Programm für den heutigen Samstag. Demnach ist unter anderem ein Workshop zum Banner-Malen geplant, ebenso weitere Workshops, Mittag- und Abendessen, Livemusik und eine Filmvorführung. Frankfurt Lokal Unwetter über Frankfurt und Rhein-Main sorgt für "Spur der Verwüstung" Am heutigen Samstagmorgen meldeten sich die Aktivisten erneut über Twitter: "Guten Morgen vom Parkdach. Kommt gerne vorbei, wir haben genug für alle!" Offenbar beschränkt sich die Besetzung aktuell nur auf das Dach des Parkhauses, denn dieses ist laut einem Sprecher der Frankfurter Polizei "frei begeh- und befahrbar". Damit beweisen die Aktivisten von "Fridays for Future" weitaus mehr Rücksicht gegenüber Autofahrern als die Klimaschützer der "Letzten Generation".

Parkhaus-Besetzung in Frankfurt für mehr Sozialwohnungen und Grünflächen