Ironman kommt zurück nach Frankfurt - und mit ihnen das Verkehrschaos

Am Sonntag ist es wieder so weit: Der alljährliche Triathlon Ironman geht wieder in Frankfurt an den Start. Für Autofahrer gibt es einiges zu beachten.

Frankfurt am Main - Das Sportgroßereignis Ironman wird am Sonntag den Verkehr in Frankfurt beeinträchtigen. Unter anderem führt der Marathon, der zum Ironman-Triathlon gehört, auch am Frankfurter Mainufer vorbei. © Joaquim Ferreira/dpa Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, werden wegen der über 3000 Athleten zahlreiche Nahverkehrslinien umgeleitet, unterbrochen oder eingestellt. Besonders Busse und Straßenbahnen werden betroffen sein. Fahrgäste können alternativ auf S- und U-Bahnen ausweichen. U-Bahnen sind planmäßig unterwegs und es sollen zusätzliche S-Bahnen fahren. Der Ironman beginnt am Sonntag, dem 2. Juli, um 6.30 Uhr

