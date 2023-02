Keine U-Bahn, kein Flugzeug: Rhein-Main steht wegen Warnstreiks still

Frankfurt am Main - Für Reisende in Frankfurt kann der Freitag hart auch werden. Für den Airport ist der Warnstreik besonders bitter. Einige Verkehrsmittel fahren aber wie geplant.

Die Abflughalle B im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens ist wegen des Warnstreiks nahezu leer. © Aene Dedert/dpa

Nach Wiesbaden und Marburg am Donnerstag treffen die Streiks im Öffentlichen Dienst an diesem Freitag vor allem den Raum Frankfurt.

Auch der Flughafen ist betroffen, wo der Flugverkehr nach der IT-Panne vom Mittwoch gerade wieder angelaufen ist. Hintergrund sind mehrere Tarifkonflikte.



Die Gewerkschaft Verdi fordert für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens 500 Euro.

Auszubildende sollen 200 Euro mehr bekommen. In Hessen würden 120.000 Beschäftigte davon profitieren. Die Tarifverhandlungen werden am 22. und 23. Februar in Potsdam fortgesetzt.

Um Druck auszuüben, sind an sieben deutschen Flughäfen die Beschäftigten zum Warnstreik aufgerufen. Neben München, Stuttgart und Hamburg kündigte auch Frankfurt an, den regulären Passagierbetrieb einzustellen.

Eigentlich waren für Freitag laut Flughafenbetreiber Fraport mehr als 1000 Flugbewegungen geplant. Fraport sprach von 137.000 betroffenen Passagieren.